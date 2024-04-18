Во Владимире начала работу 26-я Межрегиональная выставка Стройпрогресс Строительные материалы и...

Во Владимире начала работу 26-я Межрегиональная выставка СтройпрогрессСтроительные материалы и технологии, инновации в строительной сфере. В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области начала работу 26-я Межрегиональная выставка Стройпрогресс.Владимирская, Московская, Ивановская, Нижегородская области, Республика Беларусь - 50 участников выставки разместились на двух этажах Владимирского Экспоцентра.Здесь представлен весь спектр товаров и услуг для строительной индустрии - от проектирования до детального оснащения крыш, окон, фундамента.Белорусский производитель краски MAV уже 13 лет поставляет свою продукцию в наш регион и хорошо знаком владимирским строителям.Егор Миранович, менеджер по работе с клиентами компании MAV (Республика Беларусь):- Потенциальные клиенты могут найти абсолютно любую краску - начиная от защиты металла, защиты дерева. Также, как и фасадные краски, и краски для интерьеров.Специалисты отмечают: в последний год развитие строительной отрасли происходит в первую очередь за счёт возведения частных жилых домов. На это ориентированы и многие участники выставки.Александр Батурин, министр архитектуры и строительства Владимирской области:- Вложения в целом в отрасль строительства, они составляют более 111 миллиардов. Здесь также хотел бы отметить, что во Владимирской области сейчас идет большой бум ввода жилищного строительства в эксплуатацию. При поставленном плане в 850 тысяч квадратных метров в текущем году он был перевыполнен на 35%.По традиции на выставке насыщенная деловая программа: представители Торгово-промышленной палаты организовали несколько семинаров и круглых столов. В этом году появился и новый проект для молодых специалистов - "Выбирай с умом - от идеи до успешного бизнеса". Это поможет выпускникам вузов найти потенциального работодателя, чтобы остаться работать в строительной сфере региона.Иван Аксенов, Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Мы проводим первый раз мероприятие в рамках нашей социальной программы Торгово-промышленной палаты "Выбирай с умом". Это встреча молодых специалистов, выпускников вузов, учащихся последних курсов вузов с успешными предпринимателями в области строительства.Не только инновации - в строительных материалах, технологиях, проектировании, но и новые приёмы ведения бизнеса. Центр "Мой бизнес" представил меры поддержки - как для начинающих, так и для предпринимателей со стажем.Обучающие программы, помощь в продвижении, курсы повышения квалификации, услуги на условиях софинансирования - материальная поддержка бизнеса значит не меньше, чем обмен опытом.Наталья Головешкина, Ангелина Свищ, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".