Александров призвал депутатов Заксобрания области выразить недоверие губернатору Владимиру Сипягину и объявить ему импичмент. Новый участник праймериз “Единой России” Роман

Александров призвал депутатов Заксобрания области выразить недоверие губернатору Владимиру Сипягину и объявить ему импичмент. Новый участник праймериз “Единой России” Роман Александров записал обращение к депутатам ЗС – Роману Кавинову, Алексею Говырину и Александру Нефёдову. Александров заявил, что за последние 2,5 года под руководством Сипягина Владимирская область “оказалась отброшена на десятилетие назад”. Дорогие земляки, пришло время