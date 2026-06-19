Преображение владимирской школы №37 завершено. Образовательное учреждение в начале этого года вошло в проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Центр развития семьи», который направлен

Преображение владимирской школы №37 завершено. Образовательное учреждение в начале этого года вошло в проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Центр развития семьи», который направлен на создание комфортной образовательной среды в учебных учреждениях. В рамках проекта в 37-й школе заменили 49 окон на современные стеклопакеты, установили новые двери на запасных выходах и провели капитальный ремонт в 4-х