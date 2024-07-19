Мужчина согласился организовать «закладки» для сбыта наркотиков в Московской и Владимирской областях.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, осенью 2023 года гражданин Таджикистана связался через интернет с неизвестным лицом. Ему было предложено сделать закладки на территории Московской и Владимирской областей.Затем мужчина получил координаты оптового тайника в г. Домодедово, откуда получил метадон и мефедрон суммарно весом 40 грамм. «Закладки» осуждённый разместил в г. Орехово-Зуево и г. Петушки. Преступную деятельность пресекли полицейские. Суд назначил шесть лет в тюрьме строгого режима.