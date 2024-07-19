Продолжение документального тревел-шоу, где съемочная группа путешествует по России и проверяет, как обстоят дела с развитием спорта в регионах, покажет Wink.ru (совместное предприятие

Продолжение документального тревел-шоу, где съемочная группа путешествует по России и проверяет, как обстоят дела с развитием спорта в регионах, покажет Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В онлайн-кинотеатре уже доступен первый эпизод второго сезона проекта «О, спорт! Ты жив?». Ведущими шоу стали спортивные журналисты Владимир Иванов, Артём Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серёгина. Всего во