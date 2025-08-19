Администрация Владимира разместила заказ на проект планировки территории в районе парка «Дружба». Соответствующая информация по явилась на сайте Госзакупок. На эти цели планируется

Администрация Владимира разместила заказ на проект планировки территории в районе парка «Дружба». Соответствующая информация по явилась на сайте Госзакупок. На эти цели планируется потратить почти 10 миллионов рублей. Из информации на сайте Госзакупок Оказание услуг по разработке документации по планировке территории в районе ул. Благонравова, ул. Нижняя Дуброва и парка культуры и отдыха «Дружба» в