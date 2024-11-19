В исследовании приняли участие 167 крупных компаний.

В исследовании приняли участие 167 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на четыре группы — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». «Платиновый» статус получили 26 компаний, среди которых «ВТБ», «Яндекс», «Авито», «Лаборатория Касперского». «Золотого» статуса удостоились «Газпром», «Магнит», «Аэрофлот» и еще 67 ведущих работодателей.Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в три группы – «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Для оценки компании предоставляли данные за 2023 год. По сумме баллов ряд компаний, в том числе Т-Банк и ВТБ получили наивысшую оценку во всех категориях.«В условиях высочайшей конкуренции на текущем рынке труда сила и привлекательность бренда работодателя является одним из ключевых конкурентных преимуществ. В прошлом году мы приняли в свою команду более 13 тысяч сотрудников по всей стране. Мы очень рады тому, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нашу работу», – сказал руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.