Ежегодно третье воскресенье ноября призвано напомнить о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения.

17 ноября 2024 года - Всемирный день памяти жертв ДТП. Ежегодно третье воскресенье ноября призвано напомнить о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения.Накануне памятной даты сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели ряд мероприятий.Госавтоинспекторы встретились с самыми маленькими участниками дорожного движения из детских садов № 1 и № 29 города Гусь-Хрустальный. Полицейские в игровой форме рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на дороге. Напомнили о недопустимости игр около проезжей части, необходимости крепко держать за руку взрослого при переходе дороги, важности перехода проезжей части только в установленных местах, а также о том, что означают сигналы светофора. Полицейские объяснили, что в вечернее время пешеходов, одетых в темную одежду, увидеть сложно. В таких случаях необходимо носить на верхней одежде световозвращающие элементы. Повторив правила безопасного нахождения на улице, ребята познакомились с патрульным автомобилем, где опробовали громкоговорящее устройство, маяки и рацию.Продолжились мероприятия встречей сотрудников Госавтоинспекции с учащимися школы № 5. Ребят сотрудники полиции проинформировали о количестве совершенных на территории района ДТП, напомнили о соблюдении ПДД, взаимоуважении между участниками дорожного движения. Ведь чаще всего причинами неоправданной гибели людей становятся невнимательность, лихачество, безрассудство, спешка, а иногда и желание острых ощущений.Завершились мероприятия проведением профилактической акции «Берегите детские жизни!» совместно с воспитанниками ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма города Гусь-Хрустальный, представителями родительского патруля и народной дружины «Дорожный надзор». На городских улицах участникам дорожного движения организаторы акции вручили тематические листовки с напоминанием о правилах перевозки детей-пассажиров и о строгом соблюдении ПДД, а также бумажные журавлики, как символ погибших в автокатастрофах, сделанные руками детей.Памятное мероприятие прошло накануне в Селивановском районе в Центральной районной библиотеке при участии сотрудника отделения Госавтоинспекции Отделения МВД России по Селивановскому району Натальи Кузнецовой. Сотрудник полиции призвала аудиторию – учащихся девятых классов Красногорбатской школы – быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД. Ребята по­смотрели видеосюжеты о молодых водителях, тяжких последствиях дорожных аварий, о том, как за один миг человеческая жизнь может оборваться.Ребята напи­сали свои заветные мечты и прикрепили их к шару желаний. Организаторы мероприятия еще раз напомнили, что нужно ценить жизнь, уважать друг друга, в том числе и на дороге. Ведь забывая о своей безопасности, мечты и планы могут никогда не сбыться.В Коврове, в целях привлечения внимания общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Выбирай жизнь – соблюдай ПДД». На центральной улице города был установлен эвакуатор с разбитым в ДТП автомобилем и плакатами, призывающими водителей и пешеходов к соблюдению дорожной безопасности. Такая акция позволила наглядно продемонстрировать местным жителям страшные последствия смертельной автоаварии, произошедшей по причине грубого нарушения Правил дорожного движения. При проведении профилактических бесед госавтоинспекторы напомнили водителям, что ценой пренебрежения Правилами может стать жизнь.