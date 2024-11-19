Их голоса стали уже родными, а заводные танцы так и тянут пуститься в пляс. Владимирскому ансамблю «Русь» исполнилось 50 лет. По этому случаю творческий коллектив подготовил для владимирцев

Их голоса стали уже родными, а заводные танцы так и тянут пуститься в пляс. Владимирскому ансамблю «Русь» исполнилось 50 лет. По этому случаю творческий коллектив подготовил для владимирцев юбилейный концерт. В первой части – номера из «золотого фонда» команды, а во второй – новая программа «Песнь о земле Русской». В государственном вокально-хореографическом ансамбле «Русь» имени