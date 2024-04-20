Строительство медучреждения может начаться весной.

Информация о выборе подрядчика для строительства поликлиники в микрорайоне Коммунар города Владимира будет объявлена в начале мая, как сообщили в правительстве Владимирской области.На данный момент на торги выставлен контракт на строительство по проекту, общая сумма которого составляет более 373 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 3 апреля 2024 года. Проект предусматривает возведение здания на земельном участке площадью 2753 квадратных метра, включая организацию автостоянки, зон отдыха, ограждение и благоустройство территории, а также устройство тротуаров и проездов.