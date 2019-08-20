Подростка приговорили к 8 годам лишения свободы

Подростка приговорили к 8 годам лишения свободы18-летнего юношу из Владимирской области признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.28 ноября 2018 года подросток в компании употреблял спиртное, среди знакомых находилась 16-летняя девушка.Несовершеннолетняя, ранее не посещавшая подобные тусовки, не имевшая близких отношений с парнями, выпила алкоголь и почувствовала себя плохо.Воспользовавшись ее состоянием, юноша изнасиловал девушку.Подростка приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.