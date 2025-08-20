Пригласили опытного конферансье на концерт к блатным.
Он выходит и объявляет:"Дамы и господа! Сейчас перед вами выступит ансамбль "Радуга"". Все его обсвистали, закидали помидорами. В расстроенных чувствах он прибегает к директору концертного зала, мол так и так...
Дирректор спрашивает: "А что вы говорили?" "Ну как обычно: дамы и господа....."
Да нет, надо было так:
-Привет придурки
они тебе:
-привет клевый чувак!
-хотите вас нае...
-ху.... у тебя получиться
-а вот угадайте слово из 3-х букв, есть "Х" и "У"
они тебе:
-ху...
ты им:
-а ничего подобного, это слово ухо и сейчас этим чудо аппаратом вы услышите ансамбль "Радуга".
Конферансье все понял, выходит на сцену:
-Привет, придурки!
- Привет, клевый чувак!!
-Хотите вас нае....у.
-Ху... у тебя получится.
-С
еще анекдот!