Ранее Максимов занимал пост первого заместителя.
Владимирский горсовет на внеочередном заседании назначил Александра Максимова временно исполняющим обязанности главы города. Депутаты проголосовали единогласно.
Председатель горсовета Николай Толбухин поблагодарил бывшего градоначальника за работу и вручил почетную грамоту. Андрей Шохин официально ушёл в отставку. Он переходит на пост сенатора в Совет Федерации.
Напомним, что до нового назначения Максимов работал на посту первого заместителя.
Справочно:
Александр Анатольевич родился 12 октября 1974 года в Александрове. Окончил школу №25 во Владимире. В 1992 году поступил во ВлГУ. В 1997 году создал турфирму «ВладимирТур». В 2014 году стал депутатом горсовета. В 2015 году возглавил Ленинский район областной столицы. Женат, воспитывает сына.