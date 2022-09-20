Ранее Максимов занимал пост первого заместителя.

Владимирский горсовет на внеочередном заседании назначил Александра Максимова временно исполняющим обязанности главы города. Депутаты проголосовали единогласно.Председатель горсовета Николай Толбухин поблагодарил бывшего градоначальника за работу и вручил почетную грамоту. Андрей Шохин официально ушёл в отставку. Он переходит на пост сенатора в Совет Федерации.Напомним, что до нового назначения Максимов работал на посту первого заместителя.Справочно:Александр Анатольевич родился 12 октября 1974 года в Александрове. Окончил школу №25 во Владимире. В 1992 году поступил во ВлГУ. В 1997 году создал турфирму «ВладимирТур». В 2014 году стал депутатом горсовета. В 2015 году возглавил Ленинский район областной столицы. Женат, воспитывает сына.