Теперь ему грозит штраф в размере 300 000 рублей.

Мужчина из Александрова Владимирской области попал под следствие за то, что за 5 тысяч рублей представился директором четырех юридических лиц. 32-летний наладчик предприятия по производству пластмассы передал неустановленному лицу фотографии своего паспорта для оформления компаний, зная, что фактически управлять ими не будет. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Сотрудники налоговой службы выявили нарушение, после чего было возбуждено уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица. Мужчина признал свою вину, и дело уже направлено в суд. Теперь он может попасть на штраф в размере до 300 тысяч рублей.