Во Владимире толпа вооруженных палками мигрантов напала на местных жителей. На инцидент обратил внимание глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. В соцсетях распространилось видео, где

Во Владимире толпа вооруженных палками мигрантов напала на местных жителей. На инцидент обратил внимание глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. В соцсетях распространилось видео, где приезжие, вооруженные палками, нападают на владимирцев. Также на кадрах можно заметить, как один из хулиганов понимает с земли камень и бросает в противников. Потасовка сопровождается матом и упоминаниями Аллаха. Причина конфликта