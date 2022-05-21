42-летнему жителю Коврова предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Об этом сообщает...
42-летнему жителю Коврова предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Осенью прошлого года обвиняемый похитил велосипед из общего коридора многоквартирного жилого дома, а через несколько дней вновь совершил аналогичную кражу.
Кроме того, в январе мужчина, находясь в одном из городских кафе,украл мобильный телефон, оставленный посетителем на столе.
Злоумышленника задержали, он дал признательные показания.
Похищенное имущество ковровчанин успел продать, однако оперативники установили покупателей двух украденных велосипедов. Двухколесный транспорт вернули владельцам. В ходе следствия обвиняемый также возместил материальный ущерб владельцу похищенного мобильного телефона.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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