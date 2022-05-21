42-летнему жителю Коврова предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Об этом сообщает...

42-летнему жителю Коврова предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Осенью прошлого года обвиняемый похитил велосипед из общего коридора многоквартирного жилого дома, а через несколько дней вновь совершил аналогичную кражу.Кроме того, в январе мужчина, находясь в одном из городских кафе,украл мобильный телефон, оставленный посетителем на столе.Злоумышленника задержали, он дал признательные показания.Похищенное имущество ковровчанин успел продать, однако оперативники установили покупателей двух украденных велосипедов. Двухколесный транспорт вернули владельцам. В ходе следствия обвиняемый также возместил материальный ущерб владельцу похищенного мобильного телефона.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com