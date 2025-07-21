Фасады первой владимирской школы должны отремонтировать в этом году. Объект культурного наследия сейчас представляет опасность как для школьников, так и для проходящих людей. Штукатурка с

Фасады первой владимирской школы должны отремонтировать в этом году. Объект культурного наследия сейчас представляет опасность как для школьников, так и для проходящих людей. Штукатурка с фасадов падала на головы детям, само здание затапливало. Так как здание имеет историческое значение, сперва необходимо получить специальные разрешения на проведение работ. Эти документы сейчас ждет подрядчик «Владимирреставрация». Предварительно, завершить