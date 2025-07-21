В Суздале в очередной раз отшумел традиционный гастрономический «День огурца», ежегодный праздник, который в этом году собрал рекордное количество гостей. Подробнее о событии в материале ..

В Суздале в очередной раз отшумел традиционный гастрономический «День огурца», ежегодный праздник, который в этом году собрал рекордное количество гостей. Подробнее о событии в материале .Автомобильная пробка на въездеДень огурца в Суздале, ежегодный праздник, который уже 23 года собирает любителей всего зеленого, в этом году превзошел все ожидания по количеству гостей. Задолго до официального начала, на подъездах к городу образовались километровые пробки. Желающие попасть на фестиваль, съезжавшиеся из разных городов и регионов, буквально «толкались» на трассе, прежде чем добраться до места проведения праздника.В социальных сетях активно шутили о «безумии», которое охватило Суздаль из-за популярного события, а блогеры и крупные телеканалы анонсировали свое присутствие. Организаторы, возможно, недооценили растущую популярность фестиваля, который, порой, выбирают вместо крупнейших международных событий.«Все висит»: сбой билетной системыНесмотря на рекордный наплыв посетителей, организация праздника столкнулась с серьезными трудностями. Самая критичная проблема возникла с билетной системой. «Все висит», – жаловались очевидцы.Электронные и физические кассы оказались парализованы, что привело к огромным очередям. Посетители, приехавшие специально на фестиваль, не могли приобрести билеты на месте, даже за наличные.«Стоим на фестивале с трех часов, не пускают без билетов. Билеты не купить, так как у них упала вся система. Онлайн не купить, в кассах не купить, нигде не купить», – рассказывали расстроенные туристы.Пройти на территорию Музея деревянного зодчества, где разворачивались основные действа, смогли только те, кто позаботился о билетах заранее.Владимиро-Суздальский музей-заповедник объяснил временную приостановку продажи билетов стремлением обеспечить комфорт уже прибывшим гостям, но это вызвало лишь большее недовольство. Позднее продажи билетов были возобновлены, и, по оценкам организаторов, праздник посетили более 35 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю «Дня огурца».Зашкаливающие цены и насыщенная программаПомимо проблем с билетами, гости столкнулись с другими организационными недочетами. Отзывы посетителей пестрили жалобами на недостаток парковочных мест, огромное скопление людей, нехватку и плохое состояние туалетов, а также высокие цены на еду и напитки.«Крошечный малосольный огурчик от 50 рублей за штучку. 0.75 литра медовухи от 1500р. Из бесплатных развлечений только рассматривать ценники на ярмарке», – делились впечатлениями гости.Несмотря на эти трудности, организаторы обещали насыщенную программу. Центральной темой праздника стал «вкус», а гастрономическим хедлайнером выступил проект «Повара на колесах» с кулинарными «баттлами» российских и международных шеф-поваров. Музыкальный лайнап возглавил коллектив SETTLERS (г. Санкт-Петербург) с русским фольклором, хороводами и пламенными танцами.Гостей также ждали фолк- и этно музыка, ярмарка ремесел, старинные аттракционы, конкурсы, игры, мастер-классы и дегустация разносолов. Помимо этого, в программе были заявлены секретные активности и специальные проекты от партнеров.