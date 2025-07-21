Полностью обновили асфальт на площади более 24 тысяч квадратных метров.

Во Владимирской области завершен ремонт северного обхода города Камешково. Проект реализован при участии правительства региона благодаря федеральной поддержке по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Минтранс.На северном обходе Камешково полностью обновили асфальтобетонное покрытие на площади более 24 тысяч квадратных метров, а обочины укрепили щебнем.Параллельно в Александровском районе продолжаются работы на дороге Александров — Балакирево, где ремонтируется более 11 километров трассы. Завершить их планируют не позднее третьего квартала этого года.Ранее, также по нацпроекту, были обновлены несколько участков дороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики. В Кольчугинском районе отремонтирован полукилометровый отрезок недалеко от села Шимохтино. В Собинском районе приведен в порядок километр дороги между населенными пунктами Черкутино и Павловка. Еще два отрезка дороги общей протяженностью 1 км отремонтированы в Александровском районе. На участках выполнены фрезерование, укладка двух слоев асфальта, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.