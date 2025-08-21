«Лимонные воришки» найдены. Полиция установила их личности. По видео, которое ранее разлетелось по соцсетям, можно было предположить, что нарушители — подростки. Кому же еще могут

«Лимонные воришки» найдены. Полиция установила их личности. По видео, которое ранее разлетелось по соцсетям, можно было предположить, что нарушители — подростки. Кому же еще могут “понадобиться” пластиковые лимоны? Но вот история обросла любопытной фактурой — «главарю» «лимонной банды» уже 21 год! Вычислили хулиганов на следующий день после погрома у входа в кофейню «Dolce Gelato». Сотрудники