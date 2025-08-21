«Лимонные воришки» найдены. Полиция установила их личности. По видео, которое ранее разлетелось по соцсетям, можно было предположить, что нарушители — подростки. Кому же еще могут
<a href="https://33live.ru/novosti/21-08-2025-limonnaya-opg-prodolzhaet-sidet-naprotiv-kofejni-che-dekorativnoe-derevo-razgromili.html" target="_blank">«Лимонная ОПГ» продолжает сидеть напротив кофейни, чье декоративное дерево разгромили</a> - «Лимонные воришки» найдены. Полиция установила их личности. По видео, которое ранее разлетелось по соцсетям, можно было предположить, что нарушители — подростки. Кому же еще могут
[url=https://33live.ru/novosti/21-08-2025-limonnaya-opg-prodolzhaet-sidet-naprotiv-kofejni-che-dekorativnoe-derevo-razgromili.html]«Лимонная ОПГ» продолжает сидеть напротив кофейни, чье декоративное дерево разгромили[/url] - «Лимонные воришки» найдены. Полиция установила их личности. По видео, которое ранее разлетелось по соцсетям, можно было предположить, что нарушители — подростки. Кому же еще могут