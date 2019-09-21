Этот новый для региона праздник стал победителем и обладателем гранта по итогам областного конкурса

Этот новый для региона праздник стал победителем и обладателем гранта по итогам областного конкурсаКорни этого праздника уходят во времена раннего Средневековья. Когда жители Мещёры праздновали осенние праздники сбора урожая, собирали репу, варили квас и забивали гуся. Каждая семья готовила из него блюдо на удачу и счастье. Гусь- Хрустальный возвращает к истокам и ждет сегодня на День Никиты Гусятника. Праздник новый для нашей области. И тем не менее он уже успел полюбится многим, и еще и стать Победителем и обладателем гранта в 200 тыс. руб. по итогам областного конкурса. Гусиные бои, парад гусят и еще много сюрпризов, которые нельзя пропустить.