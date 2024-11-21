По итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года, такой прогноз делают эксперты ВТБ.

По итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года, такой прогноз делают эксперты ВТБ. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж. Значительное сокращение темпов роста станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок. Об этом в рамках форума ИЖС.Северо-Запад заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.Рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой.Так, за июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке банка, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.«Рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки «забуксовали» и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся «в плюсе» исключительно за счет увеличения среднего «чека», так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее», – сказал Сергей Бабин.