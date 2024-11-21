Её директора оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Гороховце Владимирской области проверили пять многоквартирных домов после жалоб от жильцов на управляющую компанию. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, были выявлены многочисленные нарушения: поврежденные фасады, отмостки, крыш и двери, отсутствие ламп с автоматическим отключением и теплоизоляции на трубопроводах. Также обнаружено, что в оконных блоках отсутствуют стекла.В результате по отношению к руководству управляющей компании возбуждено два административных дела, а директор оштрафован на 50 тыс. рублей.