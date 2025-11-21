Дикий Запад. В единственном в городке салуне небывалое шоу - дает представление проезжий маг-иллюзионист.
- Джентельмены, сейчас вы убедитесь в материальности психической энергии человека
В зале недоумение, кто-то уже достает свой кольт.
- Сейчас мы попросим молодого ковбоя из первого ряда подбросить в воздух стул.
Стул подбрасывается. Маг резко достает свои кольты и кричит: "Стоять!". Стул зависает в воздухе. По изумленному залу проходит робкая волна аплодисментов.
- А теперь мы попросим нашего ковбоя дунуть на предмет.
Ковбой дует, стул с грохотом падает. Все в шоке.
- Для следующего номера мне понадобится доброволец.
Возникает томительная пауза, затем из последнего ряда на сцену выходит пожилой, весь в шрамах ковбой. Маг резким движением снимает с него
еще анекдот!