Популярной телезвезде хотели сделать гадость. Рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, решил сберечь душевное равновесие Екатерины Андреевой.

Популярной телезвезде хотели сделать гадость. Рэпер ВасилийВакуленко, более известный под псевдонимом Баста, решил сберечь душевное равновесиеЕкатерины Андреевой.Василий Вакуленко участвовал в юмористическом конкурсе "CommentOut". Артист боролся за электрическую вафельницу с актером Александром Реввой.Перед Вакуленко стоял непростой выбор: выпить коктейль подназванием "Смузи бюджетника" или написать пошлость в Instagram телеведущей ЕкатериныАндреевой. Отметим, что передоложенный напиток Баста должен был изготовить сам.Василию полагалось поместить в блендер сырую рыбью голову, макароныбыстрого приготовления, пачку активированного угля, майонез, маргарин иряженку. После перемолоть продукты до кашеобразного состояния. Приготовленный"напиток" следовало выпить.Ознакомившись с рецептом смузи, Баста решил,что лучше уж оставить сальности в комментариях звезды, чем заработатьотравление. Однако, прочитав текст, который требовалось написатьАндреевой, мнение свое поменял: "Какой мазью ты пользуешься от спида?" – процитировалзадание артист и обомлел.В итоге Вакуленко решил рискнуть здоровьем. Он послушноприготовил коктейль, наполнил стакан и попробовал. Редакторы шоу предусмотрительнодали рэперу пустое ведро, на тот случай если напиток не задержится в желудкезвезды. Меж тем, Баста, отпив глоток, сообщил присутствующим, что получилось "нормально"и попробовал еще пару раз. После "Смузи бюджетника" вкусил и ведущий шоу, тотоказался более привередлив. Полный выпуск шоу можно увидеть на YouTube-канале "ЧикенКарри".