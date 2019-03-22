Популярной телезвезде хотели сделать гадость. Рэпер Василий
Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, решил сберечь душевное равновесие
Екатерины Андреевой.
Популярной телезвезде хотели сделать гадость. Рэпер Василий
Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, решил сберечь душевное равновесие
Екатерины Андреевой.
Василий Вакуленко участвовал в юмористическом конкурсе "Comment
Out". Артист боролся за электрическую вафельницу с актером Александром Реввой.
Перед Вакуленко стоял непростой выбор: выпить коктейль под
названием "Смузи бюджетника" или написать пошлость в Instagram телеведущей Екатерины
Андреевой. Отметим, что передоложенный напиток Баста должен был изготовить сам.
Василию полагалось поместить в блендер сырую рыбью голову, макароны
быстрого приготовления, пачку активированного угля, майонез, маргарин и
ряженку. После перемолоть продукты до кашеобразного состояния. Приготовленный
"напиток" следовало выпить.
Ознакомившись с рецептом смузи, Баста решил,
что лучше уж оставить сальности в комментариях звезды, чем заработать
отравление. Однако, прочитав текст, который требовалось написать
Андреевой, мнение свое поменял: "Какой мазью ты пользуешься от спида?" – процитировал
задание артист и обомлел.
В итоге Вакуленко решил рискнуть здоровьем. Он послушно
приготовил коктейль, наполнил стакан и попробовал. Редакторы шоу предусмотрительно
дали рэперу пустое ведро, на тот случай если напиток не задержится в желудке
звезды. Меж тем, Баста, отпив глоток, сообщил присутствующим, что получилось "нормально"
и попробовал еще пару раз. После "Смузи бюджетника" вкусил и ведущий шоу, тот
оказался более привередлив. Полный выпуск шоу можно увидеть на YouTube-канале "Чикен
Карри".