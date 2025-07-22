Ветеринары клиники «Артемида» вылечили необычного пациента – маисового полоза. Змей сбежал из террариума, и домашний кот устроил на него охоту. Итог: сквозные раны мышечной ткани и грыжа (в

Ветеринары клиники «Артемида» вылечили необычного пациента – маисового полоза. Змей сбежал из террариума, и домашний кот устроил на него охоту. Итог: сквозные раны мышечной ткани и грыжа (в отверстие вывалилась часть кишечника). В соцсетях ветклиники рассказали, что за пресмыкающегося взялась специалистка по экзотическим животным Татьяна Баранова. Она вправила грыжу и зашила раны. Сейчас полоз чувствует