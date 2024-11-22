Бардак в Юрьев-Польском парке Победы. Там обвалилась стена сараев, которые задней частью обращены в общественное пространство. В 2022 году перед Днем Победы стены построек украсили

Бардак в Юрьев-Польском парке Победы. Там обвалилась стена сараев, которые задней частью обращены в общественное пространство. В 2022 году перед Днем Победы стены построек украсили патриотическими граффити. Сейчас на месте валяются кирпичи – сообщает журналист Сергей Трубкин. Он же рассказывает, что их никто не убирает. Никаких рабочих на месте нет. И это при том, что