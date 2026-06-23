20 июня в областном центре прошёл десятый фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва». Одно из самых ярких спортивных событий объединило

20 июня в областном центре прошёл десятый фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва». Одно из самых ярких спортивных событий объединило более 5 тысяч человек на Соборной площади Владимира. В этом году впервые в рамках фестиваля провели турнир по кибатлетике. К нам приехали более 50 участников из 11 регионов, в их