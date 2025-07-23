Владимирский филиал Приволжского медуниверситета (ПИМУ) впервые выпустил ординаторов. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале. Дипломы об окончании ординатуры

Владимирский филиал Приволжского медуниверситета (ПИМУ) впервые выпустил ординаторов. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале. Дипломы об окончании ординатуры получили 41 молодой врач. Все они прошли подготовку по 16 востребованным направлениям: терапии, кардиологии, неврологии, гинекологии, онкологии, анестезиологии, рентгенологии и другим. Как подчеркнул глава региона, все выпускники уже трудоустроены в больницах области —