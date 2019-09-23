Легковушка на полной скорости влетела под фуру

Легковушка на полной скорости влетела под фуруВечером 22 сентября на федеральной трассе М-7 в Вязниковском районе легковой автомобиль «Лада» влетел под фуру. В ДТП погибли двое человек.По предварительным данным регионального УМВД, 30-летний водитель легковушки выехал из Вязников в сторону Владимира, и на левой полосе влетел под большегруз, который притормозил на светофоре. Водитель не учел скорость движения и не справился с управлением автомобиля.В аварии погибли 30-летний водитель и его 43-летний пассажир.Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.