Сотрудники полиции обнаружили 13 преступников

В первую очередь, операция "Розыск" УФСИН России по Владимирской области была направлена на поиск осужденных, которым назначено уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, они выявляли осужденных, которым судом определено самостоятельное следование к месту отбывания наказания. В розыскной работе исопльзовали как традиционные, так и современные методы, к примеру, изучали соцсети.Интересно, что одого из беглецов, вернее, беглянок помогла найти ее собственная собака. Она упорно скреблась в дверь, за которой пряталась женщина. Всего удалось найти 15 преступников-нарушителей.