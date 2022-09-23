Отпуска для государственных и муниципальных служащих, занимающих руководящие должности в органах...
Отпуска для государственных и муниципальных служащих, занимающих руководящие должности в органах власти Владимирской области, отменили до особого распоряжения.
Это связано с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией и необходимостью ее организации, рассказала ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.
"Да, действительно, отпуска для государственных и муниципальных служащих отменены до особого распоряжения. Речь идет только о руководящем составе. Это необходимо для обеспечения организации объявленной частичной мобилизации", - сказала Елунина.
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