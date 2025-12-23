Заходит на почту Ельцин получить перевод, а паспорт забыл. Ему
кассирша говорит:
- Не можем вам выдать деньги, пока не удостоверим личность.
- Да ты что, я ж Борис Николаевич Ельцин, бывший Президент
Российской Федерации, спроси кого хочешь.
Кассирша посовещалась с начальством и говорит:
- Ну нет у вас с собой паспорта, как-нибудь еще подтвердить свою
личность можете?
- Это как это?
- Вот был тут Киркоров тоже без паспорта, он нам спел, мы ему
деньги выдали. Потом Кафельников заходил, так он с моим сменщиком
сет сыграл, тоже свои деньги получил. Вот и вы что нибудь
придумайте.
Ельцин почесал репу и говорит:
- Да знаете, мне что-то только х%йня всякая в голову лезет...
- Чудесно, Борис Николаевич!!!!! Вам крупными или мелкими деньги
выдать?
еще анекдот!