Жители региона будут отдыхать 12 дней.

Во Владимирской области новогодние праздники продлятся целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. График выходных утвердило правительство РФ.В итоге, последняя рабочая неделя 2025 года для всей страны, включая Владимир, станет самой короткой — всего два рабочих дня.Напомним, ранее мы писали, что