За реконструкцию аэропорта власти предлагают 5 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Подрядчик должен будет разработать проект, выполнить строительные

За реконструкцию аэропорта власти предлагают 5 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Подрядчик должен будет разработать проект, выполнить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию. Согласно контракту, реконструкция аэродрома должна пройти в короткие сроки – всего за два года. Закончить работы подрядчик должен будет к 1 июня 2026 года. После этого еще