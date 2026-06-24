Что такое мужчина?
от 16 до 20 лет - арфа, тронешь, сама заиграет;
от 20 до 25 лет - кларнет, играет без настройки, но туго, кто разбирается в музыке, не устраивает.
От 25 до 35 лет - скрипка, самый лучший инструмент. Настраивается за минуту, играет по желанию.
От 35 до 45 лет - виолончель, настраивается целый час, играет три минуты.
От 45 до 55 лет - барабан, много шума, мало толку.
От 55 до 65 - лет тромбон. Не играет, а пугает. после 65 лет - футляр, хранящий испорченный инструмент.
еще анекдот!