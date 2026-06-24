Глава города Сергей Волков провел рабочий выезд по нескольким районам города. Внимание уделил центру Владимира и будущей новой дороге Куйбышева-Гастелло. Исторический центр преображается.

Глава города Сергей Волков провел рабочий выезд по нескольким районам города. Внимание уделил центру Владимира и будущей новой дороге Куйбышева-Гастелло. Исторический центр преображается. Сейчас активные работы ведут около Успенского Собора, реставрируют памятник в честь 850-летия города. У Дмитриевского собора готовятся к установке памятника князю Андрею Боголюбскому, смотровую площадку на улице Георгиевской, где установлен памятник Юрию