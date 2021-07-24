Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 748 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. большинство заболевших в областном центре - 51 случай, 25 в Муромском, 21 в Гусь-Хрустальном, 19 в Ковровском, 18 в Вязниковском, 13 в Суздальском, 10 в Кольчугинском, 9 в Юрьево-Польском районах. По 8 заболевших в Меленковском и Киржачском районах, 7 в Собинском, по 6 в Петушинском и в Александровском районах. 5 случаев в Судогодском, по 4 в городе Радужном, в Камешковском и в Селивановском районах. 3 заболевших в Гороховецком районе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 748 случаев заболевания.