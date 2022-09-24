Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области сообщает, что опубликованная некоторыми...

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области сообщает, что опубликованная некоторыми региональными изданиями информация о проверках военнообязанных мужчин на контрольно-пропускном пункте является недостоверной.В видеообращении к жителям города Радужный Владимирской области военного комиссара В.М. Лебедева, на которое ссылаются издания, такая информация отсутствует.Администрация города сообщает, что указаний подобного характера в адрес работников КПП не поступало. Подразделение работает в обычном режиме.«Вместе с тем, необходимо отметить, что существует профессиональная специфика деятельности органов военного управления в разные периоды времени, которую необходимо учитывать при комментировании тех или иных заявлений и обращений руководителей данного уровня», - отметили в администрации.Напомним, все ответы по вопросам частичной мобилизации жители Владимирской области могут получить по телефону единой «горячей линии» 122. Как пояснили в администрации Владимирской области, частичная мобилизация на территории региона проходит в штатном режиме, все военкоматы работают в соответствии с законодательством Российской Федерации.Фото: raduzhnyi-city.ru