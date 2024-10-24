Ночью 24 октября в ОДКБ привезли подростка в тяжелом состоянии. Ему стало плохо после того, как он выпил энергетик, рассказали в пресс-службе медучреждения. «Шестой канал» связался с

Ночью 24 октября в ОДКБ привезли подростка в тяжелом состоянии. Ему стало плохо после того, как он выпил энергетик, рассказали в пресс-службе медучреждения. «Шестой канал» связался с больницей, но там как-либо комментировать ситуацию отказались. Врачи ОДКБ лишь напомнили, что энергетик – средство, которое заставляет максимально активно (иногда и на пределе возможностей) работать системы организма. При