В операции приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Росгвардии, судебные приставы.

Во Владимирской области состоялся крупный рейд по местам компактного проживания цыган в Петушинском районе. В операции приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Росгвардии, судебные приставы, налоговики, чиновники и спасатели.В ходе рейда гражданин СНГ, незаконно находящийся в России. Также составлено восемь протоколов ГИБДД за отсутствие ОСАГО и использование неисправных транспортных средств. Судебные приставы взыскали с пяти должников около 200 тысяч рублей.Обнаружено более 10 случаев самовольного подключения к электросетям, ущерб от которых энергетики оценили в 4 миллиона рублей. Выявлено 20 фактов самовольного захвата земельных участков и столько же протоколов за несоблюдение правил обращения с отходами. Налоговики установили задолженность по налогам на имущество и транспортные средства на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, обнаружены две незаконные врезки в газовую трубу, ущерб от которых составил 1,5 миллиона рублей. В ходе рейда 28 человек были поставлены на воинский учет.