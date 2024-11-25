АО «Транснефть-Верхняя Волга» открыло профориентационный проект для учащихся старших классов общеобразовательных школ в Нижегородской, Владимирской областях и других регионах, где находятся производственные объекты предприятия.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» открыло профориентационный проект для учащихся старших классов общеобразовательных школ в Нижегородской, Владимирской областях и других регионах, где находятся производственные объекты предприятия.Цель акции – помощь старшеклассникам в осознанном выборе будущей профессии, который позволит им профессионально самореализоваться в родном регионе, а еще привлечение на работу молодых талантливых специалистов.В рамках проекта подразумевается проведение встреч со школьниками, проявившими интерес к работе в нефтегазовой сфере, с участием представителей органов власти, руководства предприятия, работников и молодых специалистов. Во время беседы молодые люди могут получить полное представление о вкладе АО «Транснефть-Верхняя Волга» в экономическое развитие регионов, кадровой политике и мерах поддержки сотрудников, а также задают молодым специалистам вопросы, касающиеся перспектив карьерного роста в компании.В рамках проекта предприятие уже провело встречи в школе №29 г. Нижнего Новгорода, а также в учебных заведениях р.п. Тумботино Павловского района Нижегородской области и г. Гороховец Владимирской области.До конца 2024 года пройдет организация профориентационных мероприятий в учебных заведениях Нижегородской области.«Нам важно привлечь талантливых, заинтересованных в важной для страны работе молодых людей, и мы готовы помочь им в достижении профессиональных целей», – отметил заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам компании Тимур Камалиев.Школы Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Московской, Псковской областей и Республики Марий Эл могут обращаться на предприятие напрямую, чтобы организовать встречи со старшеклассниками в рамках профориентационного проекта АО «Транснефть-Верхняя Волга».В 2024 году АО «Транснефть-Верхняя Волга» по итогам Всероссийского конкурса получило звание «Организация высокой социальной эффективности». По оценке экспертов, социальный пакет предприятия – один из лучших в Нижегородской области. Меры поддержки работников включают обеспечение безопасных и комфортных условий труда, здравоохранение, санаторно-курортное оздоровление, организацию спортивного досуга, решение жилищных вопросов, материальную помощь работникам и пенсионерам.Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»