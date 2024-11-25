На ЧП никто не пострадал, однако две квартиры остались без газа из-за происшествия.

В ночь на 24 ноября в селе Коверино Камешковского района Владимирской области произошёл инцидент: два приставных балкона двухэтажного жилого дома обрушились. Об этом сообщают местные власти.На ЧП никто не пострадал, однако две квартиры остались без газа из-за происшествия. Фрагменты фасада заблокировали вход в дом, и сотрудники управляющей компании вместе с районным управлением ЖКХ и администрацией оперативно разобрали завалы.Напомним, ранее мы писали, что