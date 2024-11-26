Мэрия планирует вырубить ели на площади Победы. Вместо больших и старых деревьев посадят молодые саженцы. Дело в том, что сейчас растущие там ели в большинстве поражены грибком аскомицета и

Мэрия планирует вырубить ели на площади Победы. Вместо больших и старых деревьев посадят молодые саженцы. Дело в том, что сейчас растущие там ели в большинстве поражены грибком аскомицета и подлежит удалению, объяснили в горадминистрации. Здоровые молодые ели уже закуплены в питомнике. Высота саженцев – 6 метров. Скоро их высадят вместо старых. Как отметила главный садовник