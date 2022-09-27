Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику на Уржумской улице в районе Свиблово. Медучреждение примет первых пациентов в начале следующего года.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику на Уржумской улице в районе Свиблово. Медучреждение примет первых пациентов в начале следующего года.Поликлинику начали строить в октябре 2020 года. Вместе с подземным этажом площадь здания составит 11,5 тысячи квадратных метров.Медучреждение будет состоять из двух блоков на 750 посещений в смену. Там разместят филиал №1 городской 107-й поликлиники и обособленное подразделение детской городской поликлиники №11.Строители завершают устройство фасадов. Внутри здания идет отделка помещений. Также благоустраивается прилегающая территория.В ходе осмотра поликлиники на Уржумской мэр напомнил, что столица активно реконструирует старые здания медучреждений. Но некоторые поликлиники не подлежат модернизации или находятся в неприспособленных помещениях – в таких случаях строится новое здание, отметил градоначальник.Собянин уточнил, что за четыре года в старых и новых районах Москвы планируется построить более 30 новых поликлиник.Площадь строящейся на Уржумской поликлиники в три-четыре раза больше, чем детское и взрослое медучреждения, которые переедут в новое здание."И детское, и взрослое население Свиблова будет обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам. Возможности по диагностике, по лечению, по количеству и набору врачей, которые здесь будут вести прием, будут значительно лучше", – подчеркнул мэр.Поликлинику оснастят современным оборудованием. Ее персонал составит 273 человека: 112 врачей, 116 медицинских сестер и остальной персонал.Планируется, что поликлиника на Уржумской будет обслуживать 68 тысяч жителей района Свиблова. Среди них 58 тысяч взрослых и более 10 тысяч детей.Каждая новая московская поликлиника работает по современному стандарту. В зданиях делают отдельные входы для детского, взрослого отделения и для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.Кабинеты врачей расположены так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Для пациентов создаются максимально комфортные условия: они ожидают приема специалиста в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.В Москве продолжается программа модернизации старых поликлиник. В нее входит 201 здание, построенное в советские годы.Работы завершены в 66 поликлиниках. Продолжается обновление 130 зданий.