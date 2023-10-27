На одном из производств детского питания и готовых блюд Владимирской области обнаружен вирус...

На одном из производств детского питания и готовых блюд Владимирской области обнаружен вирус АЧС.Речь идёт про Суздальский район. На производстве детского питания, паштетов, готовых блюд и специй «Хаме фудс» обнаружили вирус АЧС.26 октября соответствующий указ о карантине на заводе подписал губернатора Владимирской области Александра Авдеев:«В связи с установлением инфицированного объекта африканской чумы свиней на территории камеры №1, расположенной по адресу: дом №35, ул.Западная, п.Боголюбово… объявить территорию... инфицированным объектом и установить карантин по африканской чуме свиней (АЧС)» - сообщается в документе.Все имеющиеся продукты убоя свиней (кабанов) и продукты их переработки (в отношении которых установлен вирус) теперь подлежат уничтожению.В одном из пунктов указа также отмечается, что "полученные при переработке кости, шкура, обрезки и отходы подлежат проварке в течение - не менее 30 минут, при температуре в толще продукта не менее 70 градусов или уничтожению путем сжигания"Известно, что вспышку АЧС подтвердили сотрудники «ВНИИЗЖ». Карантин будет действовать 1 месяц - до 25 ноября 2023 года.Фото: pxfuel.com