Алкомаркеты будут удалены от жилых домов, школ и других учреждений на определенное количество метров. Депутаты горсовета Владимира утвердили перечень зданий и объектов, от которых

Алкомаркеты будут удалены от жилых домов, школ и других учреждений на определенное количество метров. Депутаты горсовета Владимира утвердили перечень зданий и объектов, от которых «наливайки» должны располагаться на определенном расстоянии. Документ, где прописаны нормы, опубликован на сайте мэрии. Там сообщается, что с 1 марта следующего года алкомаркеты должны будут располагаться от жилых домов не менее