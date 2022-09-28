Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи из офиса во Владимире. 16 сентября...

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи из офиса во Владимире.16 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из сетевых магазинов, сообщивший о пропаже электронной техники из офисного помещения.Причиненный материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.Во время работы на месте преступления следственно-оперативной группы в помещение вошёл неизвестный мужчина, который повёл себя подозрительно, не сумев объяснить цель визита. Вскоре незнакомец сознался в содеянном.Оказалось, что 47-летний житель областного центра вошел через незапертую дверь, похитил два ноутбука и электронную книгу, после чего скрылся. Решив, что на месте могли остаться его документы, злоумышленник спрятал часть похищенного и вернулся. В этот момент он и был задержан полицейскими.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его поместили под стражу.Все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com