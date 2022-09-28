Она открыта решением губернатора Александра Авдеева, секретаря регионального отделения Единой...

Она открыта решением губернатора Александра Авдеева, секретаря регионального отделения "Единой России".Партия взяла шефство над семьями военнослужащих, занятых в специальной военной операции. На горячей линии в общественной приемной (номера на ваших экранах) родные бойцов могут получить психологическую и социальную помощь. В том числе семьи тех, кто призван в рамках частичной мобилизации или отправился на фронт добровольцем.Мария Никитина, заместитель руководителя региональной общественной приемной партии "Единая Россия":– В последние дни к нам в общественную приемную стали поступать обращения от семей мобилизованных граждан. Люди нуждаются в психологической, социальной и бытовой помощи. * Совместно с департаментом социальной защиты населения, с волонтерами "Единой России" и молодогвардейцами будет оказана адресная помощь этим семьям.Отдельное внимание в приемной партии уделят соблюдению установленных законом норм и гарантий для семей военнослужащих. Обращаться можно по номерам 32-32-00, 8(800) 200-53-33. Обращения принимаются ежедневно с 9 до 17.00.Горячая линия по вопросам оказания помощи семьям мобилизованных военнослужащих:8(4922) 32-32-00, 8(800) 200-53-33