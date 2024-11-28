Власти Владимирской области продолжают обсуждать масштабные дорожные проекты. Причем некоторые из них на уровне первых лиц региона уже были признаны неудачными. В рамках бюджетных чтений

Власти Владимирской области продолжают обсуждать масштабные дорожные проекты. Причем некоторые из них на уровне первых лиц региона уже были признаны неудачными. В рамках бюджетных чтений на заседании Заксобрания области вице-губернатор Сергей Волков рассказал, как сейчас обстоят дела со вторым мостом через Клязьму. Согласно первоначальному плану путепровод должен пройти от площади Фрунзе до микрорайона Лунево. Проект,