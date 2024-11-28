Сегодня в Суздале проходит Всероссийский ЭКГ-форум, на данный момент в нем зарегистрировалось уже две тысячи участников. Среди них – государственные деятели, руководители

Сегодня в Суздале проходит Всероссийский ЭКГ-форум, на данный момент в нем зарегистрировалось уже две тысячи участников. Среди них – государственные деятели, руководители муниципалитетов, предприниматели и представители крупных предприятий. Основная цель форума – привлечь внимание к ответственному бизнесу. Как власти могут повлиять на компании, чтобы те заботились об экологии, кадрах и государстве – отсюда и название