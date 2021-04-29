По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Во Владимирской области Управлением ФСБ пресечена незаконная деятельность четырёх чёрных археологов.У злоумышленников изъяли 62 наименования предметов археологии в количестве 999 штук. Среди них: 22 украшения, 28 наконечников стрел, 33 железных топора, 16 керамических глиняных сосудов, восемь пряжек, 28 железных ножей, 27 височных колец, 13 шейных гривен, 119 браслетов, 43 украшения, один меч из чёрного металла, перстни и кольца - 67 штук, 41 наконечник копий, 12 монет.По данному факту возбуждено два уголовных дела.Все конфискованные вещи являются культурной ценностью страны. Предметы старины относятся к украшениям и деталям костюма древних племён, которые проживали во Владимирской области до прихода славян. В коллекции чёрных копателей найдены монеты IX-X веков, пряжки, подвески, шейные гривны и другие ценные вещи.